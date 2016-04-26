Сосновый Бор, Ленинградская область, 26 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. По результатам проверки, проведенной специалистами ЛАЭС и организацией «ВНИИАЭС», выполняющей функции научного руководителя по вопросам эксплуатации атомных станций России, выяснилось, что сварные соединения главного циркуляционного трубопровода сооружающегося первого энергетического блока выполнены качественно и по нормам технической документации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

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По словам директора Ленинградской АЭС Владимира Перегуды, благодаря визуально-измерительным, капиллярным и ультразвуковым видам неразрушающего контроля было установлено, что качество выполнения каждого отдельного стыка — на высоком уровне. Таким образом, данные, полученные в результате проверки экспертов ЛАЭС, совпадают с результатами контроля компании-застройщика «Титан-2».

«В обоих случаях контроль проводился по технологическим картам, разработанным и утвержденным АО «НИКИМТ-Атомстрой» — головной материаловедческой организации ГК «Росатом», — отметил Перегуда.

Помимо основной проверки сварки главного циркулирующего трубопровода, также специалисты проверили все 28 монтажных сварных соединений ГЦТ, то есть приварка ГЦТ к патрубкам корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насосного агрегата, приварка укрупненных блоков ГЦТ между собой.

Заместитель директора ВНИИАЭС-НТП, директор отделения управления ресурсом АЭС АО «ВНИИАЭС» Владимир Потапов подчеркнул, что в результате дополнительной проверки экспертами «ВНИИАЭС» и «НПО «ЦНИИТМАШ» выяснилось, что механические свойства основного металла и металла сварных соединений ГЦТ выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации.

«На проконтролированных участках изменений микроструктуры металла, ожидаемых для сварки без последующей термообработки, не выявлено», — добавил Потапов.

Специализированная проверка была организована, как отметили в пресс-службе ЛАЭС, по поручению генерального директора «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова из-за возросшего внимания общественности к технологии строительства новых энергоблоков.

Скандал вокруг строительство ЛАЭС-2 начал набирать обороты 3 марта в связи с обвинением застройщиков Ленинградской атомной станции — 2 «Титана-2» в нарушениях при сооружении АЭС. Инициаторами этого дела стали уволенный сотрудник холдинга Виктор Алейников и общественная благотворительнкая экологическая организация «Зеленый мир» (по версии Минюста выполняет функции иностранного агента в РФ). В документе, который Алейников направил к организации «зеленых», говорится о несоблюдении технологий при бетонировании объектов, проведении сварочных работ и термообработке, фальсификациях при обучении операторов-термистов, а также документ содержит подозрения в воровстве.

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3 марта организацией «Зеленый мир» в Институте региональной прессы (признана иностранным агентом в РФ) была организована пресс-конференция «Ленинградская АЭС — 2: нарушения технологии и фальсификации при строительстве», на которую по необъясненной причине была приглашена лишь одна сторона — «обвинители»: экс-сотрудник «Титана-2» Виктор Алейников и председатель «Зеленого мира» Олег Бодров. «Ответчиков» о проведении круглого стола, на котором планировалось поднять важный вопрос, оповестить забыли. Однако представители ЛАЭС-2 и «Титан-2» успели попасть на собственный «суд» и пообещали провести проверки в связи с обвинениями, обоснованность которых в целом вызывала сомнения.

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Так, 25 марта ИА REGNUM сообщало, что компания-застройщик ЛАЭС-2 «Концерн Титан-2» подала исковое заявление к «Зеленому миру» и Виктору Алейникову о защите деловой репутации. Холдинг потребовал опровергнуть недостоверную информацию. Отметим, что «Титан-2» не стал требовать возмещения финансовых средств за нанесение морального вреда.