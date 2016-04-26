Калуга, 26 апреля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «ЦРБ Кировского района», которая подозревается в получении взятки и служебном подлоге.

domkontakt.ru Врач подозревается в получении взятки и служебном подлоге

Как сообщил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кировского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Калужской области Владислав Шульга, по версии следствия, 19 апреля 2016 года подозреваемая, находясь в рабочем кабинете центральной больницы Кировского района, за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч 800 рублей, без проведения осмотра пациентки на наличие травм и заболеваний, достоверно зная, что последняя не больна, выдала ей листок нетрудоспособности, внеся в него заведомо ложные сведения о несуществующем заболевании. Передача денег происходила под контролем оперативных сотрудников органов полиции.

На первоначальном этапе расследования следственными органами допрошены в качестве свидетелей очевидцы преступления, назначены химическая и комплексная судебно-медицинская экспертизы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувший год в калужском регионе выявлено более 168 преступлений коррупционной направленности. Из них, по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») зарегистрировано 29 преступлений, по ст. 291 УК РФ («Дача взятки») — 47 преступлений, по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятке») — 4 преступления.

За аналогичный период 2014 года — 161 такого рода.