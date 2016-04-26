Москва, 26 апреля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Эксперты по авиационной безопасности из России 23 апреля завершили проверку аэропортов Египта — в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Российские специалисты проинспектировали залы отправления и прибытия, а также ознакомились с методами проверки пассажиров и их багажа, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

JHenryW / Justus Weiss Аэропорт Шарм-эль-Шейха

В аэропортах работало сразу две группы из России. Это был второй с ноября прошлого года визит экспертов из России, направленный на изучение египетских мер авиабезопасности.

Российские эксперты по авиационной безопасности составят отчет по итогам проверки и представят его в Минтранс РФ. Копия отчета также будет направлена в Министерство гражданской авиации АРЕ.

Напомним, российские эксперты начали проверку аэропортов Египта 18 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о приостановке авиасообщения с Египтом было принято в конце 2015 года президентом РФ в связи с высокой угрозой безопасности туристов. 31 октября 2015 года в результате теракта над Синаем потерпел крушение российский пассажирский самолет А321. Погибли 224 человека.

Отметим, как заявил на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин, «пока ездить в Египет российским гражданам опасно».