Ярославль, 26 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Всех жителей дома №11 по ул. 6-й Железнодорожной, пострадавшего от взрыва бытового газа в феврале 2016 года, ждет расселение за счет бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

В настоящий момент утвержден порядок оказания единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества гражданам, проживавшим в 4 подъезде дома, где, собственно, и прогремел взрыв. Эта работа начнется 4 мая.

«Для оказания помощи жителям остальных подъездов пострадавшего дома, в настоящее время готовится проект решения муниципалитета, разрабатывается порядок оказания единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества гражданам, прорабатываются детали. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании муниципалитета 11 мая», — пояснил директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Сергей Ивченко.

Для получения компенсации жителям необходимо обратиться с необходимым пакетом документов и заявлением в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. В течение двух рабочих дней документы направляются в территориальный отдел социальной поддержки населения Фрунзенского района. Не позднее чем через 5 рабочих дней с момента регистрации документы рассмотрит комиссия по оказанию социальной поддержки. В случае принятия положительного решения, компенсации будут выплачены в ближайшие дни. За двухкомнатную квартиру предусмотрено 2,5 млн рублей, за однокомнатную — 1,8 млн. За трехкомнатную квартиру (в 4 подъезде их не было) планируется выплачивать 3,4 млн рублей. Как уточнил Сергей Ивченко, эти средства будут перечислены не жителям, а на счет продавца недвижимости.

При этом мэрия предусмотрела меры защиты от мошенников: покупая новую квартиру, жители взорвавшегося дома должны предусмотреть ряд параметров, прописанных в отчете о рыночной стоимости. Дом должен быть не старше 2000-го года, введен в эксплуатацию и отвечать всем нормам благоустройства. Площадь квартиры должна быть не меньше прежней.

Всем жителям подъезда №4 пострадавшего дома будут выданы памятки, содержащие информацию о необходимых документах, сроках и алгоритме действий.