Калуга, 26 апреля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, в сквере Мужества состоялся митинг по случаю 30-летия со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Этот день также является днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

znamkaluga.ru К памятнику жертвам радиационных катастроф были возложены цветы.

К памятнику жертвам радиационных катастроф были возложены цветы. В связи с памятной датой 549 граждан Калуги, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986—1990 годах, будут награждены медалями «30 лет аварии на ЧАЭС» от имени городского головы Калуги Константина Горобцова.

25 апреля в Обнинске, у памятника жертвам ядерных катастроф (возле мемориала «Вечный огонь») состоялась панихида по погибшим и умершим участникам ликвидации на ЧАЭС. В тот же день в городском Дворце культуры наукограда прошел Вечер памяти, посвященный 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и вручение всем участникам ликвидации аварии юбилейной медали «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС». В ликвидации последствий трагедии участвовали около 3 тыс. обнинцев. И только 900 ликвидаторов получили юбилейные награды в честь 30-й годовщины — именно столько их осталось сегодня в живых.

В ночь с 28 на 29 апреля 1986 года, ровно через два дня после взрыва на Чернобыльской АЭС, с ливневыми дождями на территорию юго-западных районов Калужской области выпали опасные радионуклиды. Выпадение опасных для здоровья и жизни людей радионуклидов продолжалось 30 апреля, 1 и 2 мая 1986 года.

Чернобыльское «облако» накрыло радиацией 10 районов Калужской области. В составе осадков находилось 12 изотопов радиоактивных элементов, из них четыре основных — йод — 131, цезий-134, цезий-137 и стронций-90, которые и образовали на почве уровни загрязнения и радиационный фон. В юго-западных районах Калужской области мощность экспозиционной дозы γ-излучения находилась в интервале от 50 мкР/ч до 11тысяч мкР/ч. На территориях 10 районов области, особенно трех южных, определялось высокое содержание радионуклидов в молоке и зелени (укроп, петрушка, лук). В этот период происходило преимущественное облучение щитовидной железы (особенно у детей).

За период 1986 года радиологической группой областной СЭС было выполнено около 8 тысяч исследований проб пищевых продуктов на определение суммарной радиоактивности и содержание йода-131. Введенные нормативы, контроль и бракераж продуктов питания (молоко, мясо, ягоды, грибы) позволили снизить дозу внутреннего облучения по наиболее загрязненным районам области (Жиздринский, Ульяновский, Хвастовичский) в среднем в десять раз.

От калужского региона в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимало участие более 5 тыс. человек, а сегодня из этого числа осталось чуть более 3 тыс., из которых около 500 — инвалиды. Свыше 800 калужан-ликвидаторов награждены орденами и медалями.