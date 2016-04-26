Калуга, 26 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. 27-летний калужанин, его 25-летняя супруга и их 25-летняя соседка осенью 2014 года для сбыта наркотиков создали организованную преступную группу, руководимую неустановленным в ходе следствия мужчиной — выходцем одной из среднеазиатских республик.

powholod.com Суд назначил наркоторговцам наказание от 11 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Сергей Корнеев, в составе данной преступной группы, где роли каждого были заранее определены, а преступления тщательно планировались, калужане в период с ноября 2014 года до января 2015 года совершили сделок на территории области.

Героин сбытчики брали в тайниках на территории Московской области, где его оставлял руководитель преступной группы. Потом его привозили в Калугу, фасовали на мелкие партии и реализовывали потребителям через «закладки». Оплата за героин производилась его непосредственными приобретателями через терминалы оплаты платежной системы «Qiwi».

Кроме того, в целях получения дохода от сбыта наркотических средств злоумышленники, являясь активными потребителям героина, продавали наркотик и без ведома руководителя преступной группы, а деньги от незаконного сбыта наркотического средства тратили, преимущественно, на приобретение наркотика для личного потребления.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им наказание от 11 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Местом отбывания наказания мужчине суд определил исправительную колонию строгого режима, женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 666 наркопреступлений (в 2014 году — 673) было выявлено калужскими наркополицейскими 2015 году Возбуждено 720 уголовных дел, что на 18% выше аналогичного показателя прошлого года. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений. Стоимость наркотиков, изъятых из незаконного оборота, по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей (в 2014 году — 28 миллионов 871 тысяч рублей).