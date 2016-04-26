Москва, 26 апреля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. За коррупцию более 600 федеральных чиновников было привлечено к уголовной ответственности в 2015 году. Такие данные приводятся в поступившем в Совфед докладе Генпрокурора РФ Юрия Чайки.

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Так, по данным Генпрокуратуры, в 2015 году за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 651 должностное лицо органов исполнительной власти федерального уровня. Также за коррупцию к уголовной ответственности привлечены более 1 тыс. должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ и свыше 400 должностных лиц органов местного самоуправления, следует из доклада Чайки.