Киев, 26 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в состав Национального совета реформ, сообщает его пресс-служба.

Цитата и м/ф «Болек и Лёлек» Реж. Владислав Негребецкий. 1964. Польша У глобуса

Согласно указу, в состав Национального совета реформ, который принимает участие в его работе по всем вопросам, введен первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук, по согласию вводятся министр финансов Словакии в 2002—2006 и 2010−2012 годах Иван Миклош и советник президента Украины, новый представитель президента в Кабинете министров Лешек Бальцерович.

Напомним, что 22 апреля Порошенко назначил 68-летнего Бальцеровича своим представителем в Кабинете министров, а также советником президента Украины и сопредседателем группы стратегических советников по поддержке реформ на Украине. Реформаторская деятельность Бальцеровича в Польше известна под слоганом «шоковая терапия».

Сам же Бальцерович пригласил в группу людей из своей команды — Ежи Миллера (экс-глава МВД Польши) и Мирослава Чеха (польский политик украинского происхождения, журналист).

Он также объяснил свое согласие работать в Киеве. «Я принял это решение, потому что глубоко убежден, что Украина — стратегически важна для нового порядка в Европе, который возник после распада СССР, а успех Украины принципиально важен для Европы, особенно для Польши и других стран региона». Также Бальцерович отметил, что находится в процессе создания хорошей команды, «которая будет включать в себя отдельные лица из Польши».

«Развитие Украины значительно лучше, чем картинка, которую рисуют об Украине. Я должен показать эти достижения, которые не всегда замечаются Западом», — заявил также Бальцерович, заверив, что одним из направлений его деятельности на новой должности будет активная работа с западными инвесторами и политиками — «для представления реальной ситуации на Украине и достижений на пути реформ».

«Лёлек и Болек спешат на помощь! Теперь заживем!», — иронизирует украинский политолог Михаил Павлив, комментируя польский десант в Киеве.

«Сам Бальцерович! И мало кто вспомнит, что он, в общем то, узкий специалист. Специалист в том, как бы побыстрее все разрушить «до основания». За два года этот господин такого наворотил в Польше, что мало того, что вылетел пулей из правительства, так еще и Валенсу утопил. А после пришел социалист Квасневский и по кирпичику стал возрождать страну после бешеных скачек дикого Лешика. Однако все те же заокеанские партнеры не забыли своего верного «санчопансу» и когда из Польши Вашингтон и Брюссель начали лепить страну-выставку кандидата в ЕС из соцлагеря, он понадобился в Минфине, а потом в Нацбанке. А как по другому? За своими деньгами англосаксы всегда ставили следить только душой и телом преданных людей. И еще замечательная страничка в биографии Бальцеровича — в 2000—2002 он был советником по экономическим вопросам у Эдуарда Шеварднадзе. Как говорится, Петру Алексеевичу на заметку, и не нужно потом говорить, что мы не предупреждали», — комментирует эксперт.