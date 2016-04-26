Москва, 26 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Совет главных конструкторов по вооружениям и технике сухопутной составляющей сил общего назначения может возглавить бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Чиркин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

mil.ru Владимир Чиркин

«Его кандидатура уже согласована с Минобороны и правительством, а назначение может сорваться только из-за нерешенных проблем кандидата с главным военным прокурором Сергеем Фридинским», — говорится в сообщении.

По сведениям издания, назначению Чиркина может помешать Главная военная прокуратура, продолжающая оспаривать снятие с бывшего главкома судимости по делу о мошенничестве в феврале 2016 года.

«Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский на днях подал представление в ВС, в котором потребовал отменить решение Московского окружного военного суда о переквалификации уголовного дела и необоснованном, на его взгляд, смягчении наказания Владимиру Чиркину».

Напомним, в августе 2015 г. Чиркин был осужден на 5 лет заключения и лишен воинского звания за мошенничество. Однако в декабре 2015 г. добился замены наказания штрафом в 90 000 руб, кроме того, ему вернули боевые награды и звание.