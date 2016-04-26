Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Одним из объектов в Петербурге, которому может быть присвоено имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, является безымянный мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе города.

Станислав Гайдук Памятник Кадырову в Грозном

Об этом сегодня, 26 апреля, по итогам прошедшего накануне заседания городской Топонимической комиссии ИА REGNUM сообщила пресс-служба смольнинского комитета по культуре.

В комитете по культуре подтвердили сообщения СМИ о том, что вопрос об увековечивании памяти Ахмада Кадырова в Петербурге перенесен на осень 2016 года.

«К этому моменту члены комиссии соберут мнения национальных культурных центров, союзов и объединений, деятельность которых связана с личностью А. Кадырова и Чеченской Республики в целом», — отметили в комитете по культуре Петербурга.

На вчерашнем заседании Топонимической комиссии определены новые наименования для 36 объектов Санкт-Петербурга.

Трем объектам в Колпинском районе возвращены исторические названия: улица Володарская стала Адмиралтейской, Лагерное шоссе переименовано в Вознесенское, а улица Урицкого — в Соборную улицу.

В Василеостровском районе несколько безымянных проездов получили наименования, связанные с историей русского мореплавания. Теперь в городе на Неве есть проспект Крузенштерна, Вилькицкий бульвар, улицы Челюскина, Лисянского, Чирикова и другие.

«Также здесь появится улица в честь художника-мариниста, профессора Академии Художеств Ивана Константиновича Айвазовского и классика русской литературы Ивана Александровича Гончарова», — отметили в комитете по культуре.