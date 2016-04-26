Душанбе, 26 апреля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Артисты Русского драматического театра имени Маяковского протестуют против сноса здания театра в центре Душанбе и обратились к общественности с просьбой о помощи.

Выселили

По словам актеров, они уже написали заявления об уходе, директор пока их не подписала, окончательное решение будет принято сегодня, 26 апреля, пишет информационная служба «Авеста».

Напомним, в минувшую субботу после окончания спектакля артисты сообщили о том, что здание в центре столицы сносят, а сам театр переносится в помещение кинотеатра на окраине города. Актеры обратились к зрителям с просьбой помочь сохранить «островок русской культуры».

«Во всем мире театры находятся в центре города, а нас хотят переселить на окраину столицы в кинотеатр «Таджикистан», который не приспособлен для работы театра», — заявила одна из актрис театра.

В Министерстве культуры утверждают, что здание драмтеатра состоит из одного этажа и имеет всего 300 посадочных мест, а это «не соответствует современному театру». Потому принято решение о переносе театра Маяковского в здание кинотеатра «Таджикистан», в котором 500 посадочных мест.

«Чтобы создать соответствующие условия для деятельности, творческая группа и соответствующие организации получили конкретные поручения. Идут работы по установке техники для сцены, декораций, начался процесс ремонта рабочих кабинетов», — отмечают в Минкультуры.