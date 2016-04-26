Путин: Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС — герои
Москва, 26 апреля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, являются героями. Чернобыльская трагедия стала уроком для всего человечества. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
В день 30-летия чернобыльской трагедии президент направил участникам ликвидации последствий аварии телеграмму. «30 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых тяжёлых, драматических техногенных аварий в истории», — говорится в сообщении.
По словам президента, трагические события на Чернобыльской АЭС стали для всего человечества важным уроком. И по сей день последствия аварии отзываются на здоровье людей.
Путин отметил важнейшую роль ликвидаторов последствий аварии: если бы не их самоотверженный труд, последствия от взрыва могли бы быть гораздо более разрушительными. Президент напомнил о мужестве, с которым работали пожарные, военнослужащие, специалисты, медработники.
«Многие из них пожертвовали собственными жизнями ради спасения других», — говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что люди, которые участвовали в ликвидации последствий аварии, являются героями. Перед теми, кто погиб при ликвидации последствий аварии, нужно склонить головы, чтобы почтить их светлую память.
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