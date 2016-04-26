Москва, 26 апреля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, являются героями. Чернобыльская трагедия стала уроком для всего человечества. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

Липунов Г.А Памятник ликвидаторам чернобыльской аварии в Каменск-Шахтинском

В день 30-летия чернобыльской трагедии президент направил участникам ликвидации последствий аварии телеграмму. «30 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых тяжёлых, драматических техногенных аварий в истории», — говорится в сообщении.

По словам президента, трагические события на Чернобыльской АЭС стали для всего человечества важным уроком. И по сей день последствия аварии отзываются на здоровье людей.

Путин отметил важнейшую роль ликвидаторов последствий аварии: если бы не их самоотверженный труд, последствия от взрыва могли бы быть гораздо более разрушительными. Президент напомнил о мужестве, с которым работали пожарные, военнослужащие, специалисты, медработники.

«Многие из них пожертвовали собственными жизнями ради спасения других», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что люди, которые участвовали в ликвидации последствий аварии, являются героями. Перед теми, кто погиб при ликвидации последствий аварии, нужно склонить головы, чтобы почтить их светлую память.

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