Ярославль, 26 апреля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. 26 апреля Ярославская областная дума провела голосование за кандидатуру регионального уполномоченного по правам ребенка. В результате решение так и не было принято, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне комитет думы по социальной, демографической политике и здравоохранению не поддержал ни одного из 10 претендентов, сославшись на то, что фракция «Единой России» не определилась с предпочтениями. В результате голосование на заседании думы было свободным. Впрочем, не обошлось без «последнего слова»: кандидат на должность детского омбудсмена адвокат Галина Старостина сочла необходимым поднять вопрос о том, что в ее отношении в думу была подана недостоверная информация и подчеркнула, что это было сделано намеренно с целью ее дискредитировать. Старостина уверила депутатов, что ее репутация чиста. Однако это не помогло: адвокат набрала 14 голосов.

Основная интрига сохранялась до последнего момента: по 20 голосов собрали руководитель регионального отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева и пенсионер МВД, экс-замначальника УМВД региона Станислав Сясин. Причем в поддержку последнего перед голосованием за его кандидатуру неожиданно для всех выступил депутат Василий Бобков, напомнив, что за спиной Сясина — серьезные организации, в то числе «Офицеры России». По результатам повторного голосования за двух лидеров Сясин обошел Лягушеву на два голоса (22/20). Однако необходимого большинства от общего состава думы так и не набрал — отдельным голосованием в его поддержку высказались уже 18 депутатов.

Неплохой результат по сравнению с другими претендентами показали Оксана Старожильцева — 17 голосов, Любовь Сурова — 16 голосов (при этом депутат Евгений Заяшников на обсуждении просил коллег-мужчин обратить внимание на «симпатичную женщину»).

Таким образом, решение по кандидатуре детского омбудсмена в Ярославской области не было принято, и процедура начнется заново.