Архангельск, 26 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В 1 квартале 2016 года в Архангельской области денежные доходы на человека в месяц составили 28 509 рублей. Это на 1,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. При этом расходы выросли на 7,3% и составили в среднем 27 735 рублей в месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Цитата из к/ф «Вчера, сегодня, завтра». Реж. Витторио Де Сика. 1963. Италия — Франция Доходы падают, расходы растут

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились за этот период на 11%.

По данным статистики, среднемесячная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в 1 квартале составила 38 241 рубль и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 6,4%. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она уменьшилась на 2,2%.

Отметим, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных 12,3 тыс. человек, или 2,0% численности рабочей силы. По сравнению с 1 апреля 2015 года численность безработных граждан увеличилась на 1,5 тыс. человек или на 13,9%.

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в учреждениях государственной службы занятости, на одну заявленную вакансию составила к концу марта 2016 года 1,9 человека.