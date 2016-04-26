Лондон, 26 апреля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Британские ученые разгадали тайну пропадающего второго носка и составили формулу вероятности его исчезновения, сообщает The Daily Mail.

pixabay.com Одинокий носок

Группа исследователей в составе психолога и статистика, по заказу компании Samsung выяснила, куда пропадает второй носок. В ходе исследования были опрошены 2 тыс. человек. У них выяснялись подробности их бытовых привычек и детали стирки белья.

В результате проведенной работы ученые выяснили, что чаще всего исчезновение второго носка связано с составом белья, загружаемого в стиральную машину. Исследователями была составлена формула вероятности потери второго носка. Она выглядит так: (L (p x f) + C (t x s)) — (P x A).

«L» обозначает объем стирки, рассчитываемый умножением числа членов семьи («p») на частоту стирок белья («f»). «С» это сложность стирки, складывающаяся из количества типов белья («t»), которое обрабатывается в неделю, умноженного на количество стираемых за ту же неделю носков («s»).

Под обозначением «P» скрывается любовь к стирке, умноженная на проверку стираемой одежды «А». «Р» измеряется по пятибалльной шкале, где одному баллу соответствует утверждение «терпеть не могу стирать одежду».

Согласно вычисленной исследователями формулы, вероятность потери второго носка тем больше, чем больше объём и частота стирок.

Кроме того, авторы исследования опровергли гипотезу астрофизика Стивена Хокинга, предположившего, что носки затягиваются в черные дыры. По мнению ученых, носки гораздо чаще проваливаются за батареи отопления или объединяются не со своей парой.