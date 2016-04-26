Одесса, Украина, 26 апреля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Одессе участники массовой акции протеста, требующие отставки мэра города Геннадия Труханова, заблокировали здание горсовета, сообщает телеканал «112 Украина».

omr.gov.ua Геннадий Труханов

Митингующие забаррикадировали вход в здание шинами, забором и мусорными баками после того, как на палаточный городок активистов протеста было совершено нападение. По их словам, около 4:30 утра приехал автобус, из него вышли неизвестные, вооруженные цепями и палками, и начали избивать протестующих.

В полиции информацию о нападении подтвердили, пишет «Думская». От госпитализации протестующие отказались. Мэрию активисты пообещали разблокировать после того, как будут выполнены их требования, в том числе главное — отставка мэра Одессы.

Напомним, участники акции протеста разбили палатки у здания мэрии 13 апреля. Они объявили бессрочную акцию «Одесса без Труханова».