Краснодар, 26 апреля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 26 апреля, ответить за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг придется четверым подозреваемым.

pixabay.com Купюра в 5 тысяч рублей

По данным следствия, молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет целый месяц отоваривались в разных магазинах как в небольших, так и в крупных сетевых супермаркетах, расплачиваясь при этом фальшивыми пятитысячными купюрами. Подделки были настолько высокого качества, что продавцы не смогли отличить ее от настоящей.

Полицейскими установлена причастность задержанных к совершению 22 фактов сбыта поддельных денежных знаков на территории Краснодара, Тимашевска, Брюховецкого и Динского районов.

Материалы дела в настоящее время направлены в суд, ждать которого подозреваемые будут под стражей. Если суд признает молодых людей виновными, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим, что это уже второе подобное дело за текущий месяц, направленное в суд. Перед служителями Фемиды за сбыт поддельных банкнот предстоит ответить и 23-летнему жителю поселка Октябрьский. На него следователи вышли через его приятеля, которого задержали с подозрительной купюрой достоинством 1 тыс. рублей прямо в отделении банка. Задержанный пояснил полицейским, что с просьбой о размене денежной купюры к нему обратился знакомый. О том, что банкнота фальшивая, молодой человек не знал. Сам виновник, также задержанный полицией, в содеянном признался и пояснил, что купюру нашел на улице. То, что она поддельная, молодой человек понял, когда пытался оплатить ею через терминал, но безуспешно — банкомат деньги не принял. Тогда злоумышленник решил сбыть фальшивые деньги с помощью своего приятеля.

Еще одна банда фальшивомонетчиков была задержана в середине апреля прошлого года. Установлено, что две девушки и молодой человек в возрасте от 24 лет до 31 года сбывали поддельные пятитысячные купюры в нескольких районах Краснодарского края. Только в Динском районе за один день им удалось сбыть четыре фальшивые банкноты. В машине и квартирах подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 24 поддельных пятитысячных на общую сумму 120 тыс. рублей. По словам одной из девушек, поддельные купюры были куплены на рынке в Москве менее чем за 2 тыс. рублей.