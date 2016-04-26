Москва, 26 апреля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Экспортеры активно взялись на наращивание производства энергоносителей, поэтому на данном этапе можно говорить о формировании вершины в районе $46 за баррель. Соответственно, рубль, который уже практически лишился опоры в виде налогового периода, может совершить разворот и в ближайшее время отправить доллар выше 67 рублей, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

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«Кроме того, не исключено укрепление американской валюты в преддверии завтрашнего заседания ФРС, тон которого может оказаться не таким мягким, как в марте. Этот фактор также может оказать давление на рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, рынок акций РФ и рубль мало изменятся в отсутствие значимых сигналов. Центробанк РФ на 26 апреля повысил курс доллара на 40,97 копейки до 66,6295 рубля. Официальный курс евро прибавил 25,56 копейки и составил 74,9515 рубля. Нефть марки Brent выросла на 0,34% — до 44,47 доллара за баррель.