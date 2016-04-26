Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Ростовской области на шолоховской земле стартовала межрегиональная вахта памяти «Еланский плацдарм», посвященная 71-й годовщине Великой Победы. Помимо донских поисковых отрядов, в ней принимают участие организации из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Крым, Мордовии, Астраханской области. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля руководитель ростовского регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Щербанов, всего более 220 человек.

vk.com/mius_front Каска времен Великой Отечественной войны:

В рамках официального открытия «Еланского плацдарма» состоялось перезахоронение останков трех неизвестных советских солдат. Их имена установить, к сожалению, не удалось. Бойцы были найдены в ходе поисковых работ на шолоховской земле в конце 2015 года. Предали земле красноармейцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, здесь же, в Шолоховском районе на Аллее Славы.

Межрегиональная поисковая экспедиция продлится до 12 мая, но на этом поисковые работы не закончатся. Вторая вахта памяти «Кровь и слава Миуса» состоится уже с участниками поисковых организаций Дона в Неклиновском районе. В ней примут участие около 80 человек.

Как отметил Владимир Щербанов, в 2015 году только силами ростовского регионального отделения «Поисковое движение России» были подняты останки 312 советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Имена семи красноармейцев удалось установить, что достаточно редко случается. В короткие сроки были найдены родственники бойцов, останки были преданы земле.

Добавим, что еще одна областная вахта памяти проводится силами поискового отряда «Миус-фронт». С 22 апреля по 1 мая активисты организации проводят раскопки по всей линии фронта в Неклиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах. Базовый лагерь поисковиков развернут в Куйбышевском районе на горе Песковатая.