Вашингтон, 26 апреля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Создается такое впечатление, что ВВС США задумали идеальный план по уничтожению американских компаний, работающих в области космических запусков, которые и так испытывают большие трудности, пишет Дэн Гор в статье, опубликованной в National Interest.

Ke4roh Ракетно-космический центр США в Хантсвилле

Для этого нужно взять сектор экономики, в котором уже на протяжении многих лет наблюдается слишком низкий спрос, не позволяющий создать эффективную программу запуска, добавить новых претендентов на часть рынка, чтобы еще больше его разделить, принудить всех соревноваться в категории цены, а не безопасности запусков, позволить участникам создавать невероятные проекты будущих ракет-носителей — в некоторых случаях основанных на не опробованных технологиях — и привязать свои основные компании к покупке российских ракетных двигателей, поставки которых могут быть остановлены в любой момент.

Ситуация была и так достаточно неспокойная еще до того, как на рынок вышла компания Space-X, которая теперь конкурирует с бывшим монополистом United Launch Alliance (ULA) — совместным предприятием, принадлежащим компаниям Boeing и Lockheed Martin — за контракты на выведение военной и оборонной нагрузки в космос. По крайней мере ULA может похвастаться тем, что она осуществила 100 успешных запусков подряд. Ее недостатком было использование устаревших технологий, в критической части которых — первой ступени ракеты-носителя Atlas V — использовались производимые в России ракетные двигатели РД-180. Президент России Владимир Путин мог бы отрезать поставки этих двигателей по государственным причинам или из-за личной неприязни, считает автор.

Компания Space-X, обладающая достаточно скромными успехами, ускорила процесс сертификации своей продукции, чтобы получить возможность участвовать в выведении определенной нагрузки в космос с помощью своих ракет-носителей Falcon 9. По мнению компании, ракетой с большой грузоподъемностью, которая может конкурировать с Atlas V, является ракета Falcon 9 Heavy. На ней совмещено 27 ракетных двигателей для достижения необходимой подъемной силы, и она, в отличие от Atlas V, еще даже не прошла стадию проекта.

По всей видимости, в ВВС США не подумали, что такой подход сопряжен с достаточным риском для компаний, участвующих в выведении в космос спутников, а также для сохранения гарантированного доступа США в космос. После того как ВВС просили конгресс США дать им право закупить дополнительные ракеты РД-180, командованию пришлось без особого желания спонсировать работу нескольких компаний, которые разрабатывают альтернативные двигатели первой ступени для Atlas V.

Одной из них стала Aerojet/Rocketdyne — давний производитель ракетных двигателей, чей план заключался в том, чтобы спроектировать и построить в самое короткое время замену для РД-180, который использует смесь кислорода и керосина — хорошо известную технологию. Другой стала компания Blue Origin, спонсируемая предпринимателем Джеффом Безосом. В двигателях компании используется метан — топливо, которое прежде не применялось для достижения желаемой тяги. Что еще усложняет ситуацию и делает её более опасной, это то, что ULA сейчас стремится к установке новых двигателей, независимо от того, какая компания их поставит, на полностью новой ракете-носителе. В результате новая ракета-носитель станет более дорогостоящей и менее надежной.

Сейчас в ВВС США решили еще больше усложнить процесс и практически лишить коммерческой привлекательности игроков на этом рынке. В частности, ВВС приняли решение поддержать предложение компаний Orbital ATK и L-3 Communications в создании еще одной ракеты-носителя. В ней будут использоваться излишки двигателей межконтинентальных баллистических ракет, с помощью которых в космос будут запускать небольшие коммерческие проекты. В теории частные компании, занятые в космической области, смогут претендовать на покупку излишних двигателей ракет Minuteman.

США находятся на грани того, чтобы потерять свою способность поддерживать доступ в космос. Так, ULA недавно отказалась участвовать в тендере на осуществление запуска для целей национальной безопасности, заявив, что запас компании РД-180 уже участвует в других проектах. Использование излишков ракет и ракетных двигателей Minuteman окажут негативное воздействие на стоимость запуска, а также подорвут действия по поддержке внутриамериканской производственной базы твердотопливных ракет. Такой шаг выведет сегодняшних участников из игры, поскольку спрос на их продукцию сократится. Когда запас излишних ракетных двигателей Minuteman будет исчерпан, спутники США не смогут покинуть пределов атмосферы, или же их владельцам придется вступать в соглашения с иностранными космическими агентствами.

Таким образом, какие же шаги предпринимают ВВС США в космической области? Для начала командование настаивает, что отрасль должна зависеть от российских ракет еще по меньшей мере на протяжении шести лет. Затем они хотят пойти на большие риски и совершать отправку в космос важных оборонных грузов либо на борту ракет Space-X, которые в этом режиме никогда не испытывались, либо на новых ракетах, в которых применяются неиспробованные системы. Наконец, ВВС хотят уничтожить то, что осталось от производственной базы ракетных двигателей США, начав продавать запасы излишков производства двигателей ракет Minuteman.

В заключение автор задается вопросом, а не будет ли проще для ВВС США взорвать пусковые площадки на базе Ванденберг и на мысе Канаверал? Так ВВС сможет сэкономить миллиарды долларов. Без сомнения, США потеряют гарантированный доступ в космос, но ведь ВВС, по всей видимости, и так идут в этом направлении.