Москва, 26 апреля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Центробанк РФ создал новое подразделение — Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов. Директором нового департамента назначен Вадим Калухов, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Новая структура будет сформирована на базе действующих центров компетенции по проектному и процессному управлению. Также не нее возложены функции по мониторингу, анализу и оценке возможного использования перспективных технологий и инноваций на финансовом рынке.

«Создание департамента позволит решать еще более сложные и амбициозные задачи как внутри Банка России, так и во взаимодействии регулятора с участниками финансового рынка», — отметил Калухов.