В Центробанке РФ создан новый департамент
Москва, 26 апреля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Центробанк РФ создал новое подразделение — Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов. Директором нового департамента назначен Вадим Калухов, сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Новая структура будет сформирована на базе действующих центров компетенции по проектному и процессному управлению. Также не нее возложены функции по мониторингу, анализу и оценке возможного использования перспективных технологий и инноваций на финансовом рынке.
«Создание департамента позволит решать еще более сложные и амбициозные задачи как внутри Банка России, так и во взаимодействии регулятора с участниками финансового рынка», — отметил Калухов.