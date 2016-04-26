Степанакерт, 26 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Стороны карабахского конфликта обвинили друг-друга в обстреле населённых пунктов из установок «Град».

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ИА REGNUM в пресс-службе Армии обороны НКР сообщили, что в результате нарушения азербайджанской стороной договоренности о прекращении огня в ночь на 26 апреля погибли двое военнослужащих-контрактников Армии обороны Нагорного Карабаха — 24-летний Тигран Погосян и 44-летний Арам Арушанян.

Помимо огня по боевым постам армянских военных, азербайджанская сторона из установки «Град» обстреляла районный центр Мартакерт (14 снарядов) и село Матагис (8 снарядов). В целом, минувшей ночью противник нарушил договоренность о прекращении огня более 80 раз, используя минометы, гранатометы, зенитно-ракетные установки, танки.

С целью нейтрализации агрессивных действий противника армянская сторона вынуждена была нанести точечные удары по его передовым постам и огневым точкам. Азербайджанские военные, согласно сообщению Армии обороны Карабаха, понесли ощутимые потери в живой силе и технике. На данный момент ситуация на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана относительно спокойная.

В свою очередь азербайджанская сторона сообщила, что 26 апреля с 01:05 по 04:25 по местному времени армянские вооруженные формирования подвергли ударам Тертерский район и территорию одноименного города, в том числе село Гапанлы из 82‑ и 120-миллиметровых минометов, а также 122-миллиметровых гаубиц D-30 и реактивных систем залпового огня DM-21.

Минобороны Азербайджана заявило, что ответственность за последующие возможные события, направленные на эскалацию ситуации, несет военно-политическое руководство Армении.