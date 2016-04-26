Пекин, 26 апреля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Пекине состоялся дебют седана С6 от французского автопроизводителя Citroen. Флагманский седан будет собираться в КНР на совместном предприятии Dongfeng Citroen.

auto.sohu.com Citroen C6

Созданный специально для китайского рынка, Citroen C6 построен на базе роскошного седана Dongfeng Fengshen A9. Не только специалисты, но и обычные автолюбители заметили поразительное сходство двух автомобилей, сборка которых осуществляется на одном предприятии, пишет «Соху цичэ».

Длина новинки от Citroen превышает 5 метров — китайские покупатели предпочитают удлиненные автомобили. По этой причине даже немецкие автопроизводители создают специальные версии своих авто для китайского рынка. На выставке в Пекине были представлены удлиненные версии Audi A4 и BMW X1.

Под капотом Citroen C6 расположен 204-сильный двигатель объемом 1,8 литра. Переднеприводный седан будет оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит около 200 тыс. юаней. Более подробную информацию по стоимости и комплектациям Citroen C6 автопроизводитель представит во III квартале 2016 г.