Власти Украины запретили к показу еще 34 российских фильма
Киев, 26 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) на своем сайте опубликовало список российских фильмов и сериалов, показ которых запрещен на территории страны.
Так, в черный список попали такие фильмы и сериалы, как «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Жена по совместительству», «Последний из Магикян», «Золотая невеста», «Дом спящих красавиц», «Два отца и два сына», «Манекенщица», «Замок на песке», «Слишком красивая женщина», «Мама, я женюсь», «Неслучайная встреча», «Не отпускай меня», «Новогодний рейс», «Сила любви», «Сын», «Крестный», «Ищу попутчика», «Верни меня», «Цена любви» и другие.
Отмечается, что лицензии и регистрации 34 картин отменены, а прокатные удостоверения признаны недействительными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Верховная рада Украины внесла изменения в закон «О кинематографии», согласно которым на Украине запрещается показ всех российских фильмов, снятых или впервые продемонстрированных после 1 января 2014 года.
В соответствии с законом, российские фильмы считаются «продукцией государства-агрессора», которая может представлять опасность для украинского зрителя и для национальной безопасности Украины в целом.
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