Пекин, 26 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. В Пекине состоялась официальная премьера последней новинки от Mazda — спортивного кроссовера Mazda CX-4. Японский автоконцерн подтвердил свои намерения продавать новинку исключительно на китайском рынке.

auto.people.com.cn Mazda CX-4

Первые шпионские фото СХ-4 появились еще несколько месяцев назад, однако несмотря на это подробные технические характеристики авто держались в тайне, пишет «Тайпин цичэ».

В основе Mazda CX-4 лежит представленный несколькими годами ранее концепт Koeru. Габариты серийной модели практически не изменились: 4633×1840×1530мм при колесной базе в 2700мм.

Переднеприводный кроссовер может быть дополнительно оснащен cистемой подключаемого полного привода i-ACTIV. В КНР автомобиль будет поставляться с 2 версиями двигателей: 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью в 158 л.с. и 2,5-литровым мотором, развивающим мощность 192 л.с.

Трансмиссия представлена 6-ступенчатой механикой и аналогичной автоматической коробкой переключения передач.

Несмотря на спортивный дизайн Mazda CX-4 может похвастаться вместительным багажников, объем которого составляет 400 литров. При сложенных задних сидениях полезный объем увеличивается до отметки в 1,2 тыс. литров.

По словам представителя Mazda, новинка поступит в продажу в конце 2016 г. Mazda пока не планирует реализовывать CX-4 за пределами КНР.