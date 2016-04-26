Омск, 26 апреля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Прокурор Омска внес представление мэру Вячеславу Двораковскому в связи с ненадлежащей уборкой территории города от мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

omskportal.ru Субботник

Уточняется, что прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка в Омске. В итоге в деятельности городской администрации были обнаружены нарушения.

Проверка показала, что после таяния снега уборка территории города от мусора не проведена надлежащим образом. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок общественного транспорта, проезжие части и обочины дорог не очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора.

«Возложенные на администрацию города Омска функции по организации благоустройства, обеспечению чистоты и порядка на территории города Омска, осуществлению соответствующего контроля исполняются ненадлежащим образом», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

15 апреля прокуратура города внесла мэру Омска представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

В департаменте городского хозяйства не смогли ответить на вопрос корреспондента ИА REGNUM, получено ли прокурорское представление. Однако как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в регионе 23 апреля прошел первый массовый субботник. В нем приняли участие почти четверть миллиона человек.

По данным областного штаба по проведению субботника, 23 апреля собрано и вывезено 40 202 куб. м мусора (8 128 — в Омске), высажено 11 889 деревьев и 3 133 кустарника (в Омске — 6 293 и 273 соответственно). 23 апреля в Омской области на уборку вышло 180 единиц автотранспорта. Месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области в этом году проводится с 23 апреля по 23 мая.