Москва, 26 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль замер в поиске новых катализаторов. До недавнего времени спрос на него поддерживался и с помощью экспортеров, и с помощью нефти. Однако оба этих фактора уходят со сцены. Налоговый период подошел к концу, так что не исключена некоторая просадка российской валюты, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль «замер «

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«Brent, похоже, начинает терять позиции. Если сейчас начнется волна фиксации прибыли в связи с отсутствием новых драйверов для роста спроса на черное золото, не исключен скачок пары USD/RUB обратно к отметке 68,00», — полагает Афанасьева.

Кроме того, по ее мнению, «ожидания заседания Банка России по ставке добавляют каплю неопределенности и волатильности, так как не до конца ясна позиция регулятора и его оценка экономического состояния страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курс основных валют — доллара США и евро — выросли. Центробанк РФ на 26 апреля повысил курс доллара на 40,97 копейки до 66,6295 рубля. Официальный курс евро прибавил 25,56 копейки и составил 74,9515 рубля.