Вашингтон, 26 апреля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Против бывшего спикера палаты представителей США Денниса Хастерта подан в суд штата Иллинойс иск на $1,8 млн. Об этом сообщило в понедельник, 25 апреля, издание Politico.

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Истец утверждает, что в подростковом возрасте он подвергся сексуальным домогательствам со стороны Хастерта, который на тот момент работал школьным тренером.

По словам мужчины, за «боль и страдания» экс-спикер палаты представителей США обещал ему в качестве компенсации выплатить $3,5 млн, но отдал только часть обещанной суммы — $1,7 млн.

Таким образом, утверждает истец, он не получил $1,8 млн и требует предоставить оставшуюся часть суммы.