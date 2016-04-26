Вашингтон, 26 апреля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» получил подробные снимки необычной двойной звезды и туманности HD 44 179 в созвездии Единорога, которую окружает непонятная красная структура, состоящая из светящихся останков внешних слоев одной из звезд, сообщает Space.com.

nasa.gov «Красный квадрат»

Структура напоминает по форме множество кубов и параллелепипедов, встроенных друг в друга.

Звездная система HD 44 179, открытая в 1973 году, удалена от Земли на 2300 световых лет и состоит из двух звезд и окружающей их туманности, сложившейся из останков внешних оболочек звезды. Её прямоугольную форму ученые объясняют тем, что пара звезд HD 44 179 окружена толстым слоем космической пыли, направляющим движение облаков газа. Придаваемое пылью направление заставляет горячий газ создавать гигантскую фигуру в виде буквы Х, четко различимую на снимке «Хаббла».

Эта система и её туманность обладают красной окраской, которую астрофизики не могут объяснить до сих пор. Есть гипотеза, что красное сияние порождается свойствами космической пыли, сочетающимися со светом белого карлика, входящего в пару HD 44 179.

Ученые надеются, что новые снимки помогут им раскрыть загадку «красного квадрата».