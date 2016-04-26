Припять, Украина, 26 апреля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. 30 лет назад — 26 апреля 1986 года — на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в ходе испытаний турбогенератора не удалось безопасно остановить реактор и произошел взрыв, который привел к пожару и выбросу радиоактивных веществ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заложение капня на Чернобыльской АЭС

Первая в мире крупная катастрофа на АЭС произошла в 1:23 мск. В результате выброса радиации пострадали территории Украины, Белоруссии, России, также радиоактивное облако прошло над Европой. Из 30-километровой зоны отчуждения, где находятся города Припять и Чернобыль, было эвакуировано 270 тыс. человек.

На ЧАЭС 25 апреля начался эксперимент по проверке возможности дополнительного аварийного электроснабжения блока в случае его обесточивания. Несколько раз остановка энергоблока откладывалась, что вызвало трудности с управлением мощностью его реактора и 26 апреля произошел неконтролируемый рост мощности реактора. Причиной аварии стали нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого энергоблока и недостатки в эксплуатационном регламенте.

С 2007 года над разрушенным реактором началось строительство «Укрытия-2» — стального купола 105 метров в высоту и 150 метров в длину, который должен защитить территорию от радиации на 100 лет.

По официальным данным, в ходе ликвидации последствий катастрофы от лучевой болезни и ожогов погиб 31 человек, впоследствии от большого облучения погибли от 60 до 80 человек в последующие пятнадцать лет.

Еще 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. По оценкам ООН, общее число жертв составило 4 тыс. человек, однако дискуссии о количестве жертв аварии продолжается до сих пор.