Вашингтон, 26 апреля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон готова сформировать свой кабинет наполовину из женщин, в случае победы на выборах президента США. Об этом, как передает телеканал MSNBC, американский политик заявила во время выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

«Мой кабинет будет таким же, как Соединенные Штаты, а в США 50% — женщины», — сказала кандидат в президенты.

Отметим, что бывший госсекретарь США воздержалась от дальнейших комментариев на данную тему.

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