Пекин, 26 апреля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР выступило с резкой критикой действий США. Заявление было опубликовано в ответ на недавние полеты американских истребилей над Южно-Китайским морем в районе о. Хуанянь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ателье

«Действия Вашингтона дестабилизируют обстановку и могут привести к милитаризации региона. Полеты военной авиации над китайскими островами неприемлемы»,-отмечено в заявлении.

Сотрудники Министерства национальной обороны КНР подчеркнули, что США в очередной раз подрывает мир и стабильность в Южно-Китайском море, пишет «Сянган жибао».

Согласно опубликованному заявлению, о. Хуанянь является неотъемлемой территорией КНР. Военнослужащие НОАК примут все необходимые меры по защите национального суверенитета и интересов безопасности Китая.