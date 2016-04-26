Москва, 26 апреля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Убытки в размере 13 млрд рублей, которые понесла компания «Роснано», осуществляя некоторые инвестиционные проекты, возникли из-за резкого падения цен на продукцию проекта «Поликремний» в 2015 году и по ряду причин, связанных с неизбежными рисками. Инновационная деятельность неизбежно сопряжена с различными рисками, сообщили в пресс-службе «Роснано».

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережёт

В российской корпорации «Роснано» прокомментировали результаты проверки Счётной палаты РФ, которая завершилась предложением правительству запретить получать премии руководству компании с убыточных проектов.

«Неудачные инвестиции в проекты объясняются как рыночными факторами (например, цены на продукцию проекта «Поликремний» упали с $300−400 за кг в 2008 году до $20 в 2015 году), так и технологическими, финансовыми, маркетинговыми и другими неизбежными в инновационной деятельности рисками»,— отметили в «Роснано».

Отмечается, что компания уже приняла ряд мер по устранению замечаний, сделанных по результатам проверки. Что касается средств, полученных под государственные гарантии, то «Роснано» не использовало их для выплаты премий своим сотрудникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата провела проверку деятельности «Роснано» и внесла в правительство предложение не оплачивать премии руководству корпорации, если осуществляемый ей проект оказался убыточным.

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