Вашингтон, 26 апреля, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Персональные данные сотрудников Госдепартамента США попали в руки команды хакеров «Объединенный киберхалифат», которая поддерживает тесные связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Как передает Fox News, к своему сообщению злоумышленники прикрепили несколько скриншотов.

ИА REGNUM Госдепу — проблемы

«Ваша система не смогла отразить наши атаки», — говорится в сообщении группировки.

Отметим, что представители Госдепа пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

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