Барнаул, 26 апреля, 2016, 07:27 — ИА Регнум. УФАС по Алтайскому краю отчиталось сегодня 26 апреля, об итогах еженедельного мониторинга оптовых и розничных цен наиболее крупных участников рынка ГСМ Алтайского края. Сообщается, что с 27 марта по 24 апреля розничные цены на крупнейших сетевых заправочных станциях края — Газпромнефть и Роснефть — увеличились.

Александр Горбаруков REGNUM Цены

«Рост розничных цен на бензин АИ-92 на крупнейших сетевых заправочных станциях края — Газпромнефть и Роснефть за литр составил от 30 до 40 копеек за литр, на бензин АИ-95 — 60 копеек за литр», — отмечают антимонопольщики.

В настоящее время, по данным оперативного мониторинга на 24 апреля, АИ-92 продают от 32,50 до 32,70 рублей, АИ-95 — от 35,60 до 35,65 рублей, а ДТ летнее от 34,10 до 34,20 рублей за литр. Также сообщается о появлении летнего дизельного топлива в сети заправочных станций Газпромнефть. Его цена на конец периода снизилась на 80 копеек за литр относительно дизельного топлива зимнего. В сети заправочных станций Роснефть, с 27 марта по 24 апреля, цена на дизельное топливо летнее показала снижение на 30 копеек.

Как уже сообщало ИА, в связи с изменениями в Налоговом кодексе с 1 апреля 2016 года повышаются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Документ предусматривает увеличение ставки акциза на бензин на 2 руб. за литр, на дизтопливо — на 1 руб. за литр.

Ситуация на мелкооптовом рынке без значительных колебаний, стабильна, — подчеркивает УФАС.