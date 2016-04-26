Берлин, 26 апреля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Североатлантический альянс, Европейский союз (ЕС) и трансатлантическое единство как «угрозу российской власти». Об этом заявил глава Белого дома Барак Обама в интервью телеканалу CBS.

Советский плакат

«Думаю, он (Путин) ошибается, — отметил Обама. — Я указал ему, что на самом деле сильная, единая Европа, работающая с сильной, ориентированной на внешний мир Россией — это правильный рецепт».

При этом президент США отметил, что он не смог «полностью убедить в этом» своего российского коллегу.

Отметим, что заявление главы Белого дома прозвучало в контексте обсуждения миграционного кризиса в Европе. Обама считает, что данный кризис — проблема не только Европы, но и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент США Барак Обама в ходе своего выступления в Ганновере (Германия) заявил, что хочет хороших отношений с руководством РФ, однако «режим санкций нужно сохранить».