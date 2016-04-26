Ереван, 26 апреля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Взрывное устройство, сработавшее в рейсовом автобусе в Ереване, находилось в руках одного из пассажиров, сообщил начальник полиции республики Владимир Гаспарян.

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По его словам, это был не осколочный взрыв, а взрыв, который повлек взрывную волну. Гаспарян подчеркнул, что все версии инцидента предварительные, все меняется поминутно. «Через два часа что-то будет ясно», — сказал начальник полиции Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 апреля в результате взрыва в рейсовом автобусе в Ереване погибли два человека, ещё семеро — ранены. Все они — граждане Армении. Взрывное устройство сработало около 21:51.