Пекин, 26 апреля, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Китай предоставит Эквадору гуманитарную помощь на сумму в 60 млн юаней ($9,2 млн). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства коммерции КНР.

megabanki.ru Юань

21 апреля власти КНР передали Эквадору материалы и оборудование на сумму в $2 млн для восстановления разрушенных землетрясением районов. Очередная партия гуманитарной помощи на сумму в $9,2 млн будет доставлена в Кито до конца недели, пишет «Сина синьвэнь».

Китайское отделение Международного комитета Красного Креста направит в Эквадор специалистов для оказания помощи в ходе восстановительных работ. Все материалы и товары будут доставлены чартерными рейсами спасательной авиации Китая.

«Правительство КНР продолжит оказывать поддержку народу Эквадора в соответствии с развитием ситуации», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Россия направила партию гуманитарной помощи в Эквадор, где в результате разрушительного землетрясения 16 апреля погибли более 500 человек