Барнаул, 26 апреля, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Сотни маленьких крылатых насекомых, источаемых клопиный запах, облепили окна барнаульцев. Накануне вечером, 25 апреля, фотографии с полчищами гнуса стали массово публиковаться в социальных сетях. Одни связывали нашествие с необычайно ранней весной, другие — с проведением субботников в парках и сельхозпалами.

Надежда Овиденко Барнаул пережил нашествие крылатых насекомых

Впрочем, даже энтомологи Алтайского госуниверситета не разобрались пока ни в причине их массового появления, ни даже в виде этих клопов.

Единственное, что уже сейчас точно может сказать кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета Ирина Кудряшова, так это то, что насекомые эти для человека не опасны, это не вредители.

«Еще несколько дней они побеспокоят барнаульцев, а затем также внезапно исчезнут, как и появились», — подчеркнула Кудряшова.

По ее утверждению, клопы эти были и раньше, но люди не обращали на них внимания.

«В этом году из-за увеличения их численности — забеспокоились. С чем это связано, — пока трудно сказать. И это не обязательно связано с резким потеплением. Как правило, здесь накладывается масса других причин и разных факторов», — отметила энтомолог.

В ближайшие часы ученым предстоит уточнить, что это за вид клопов. «А затем можно будет делать какие-то предположения на счет их массового появления в городе и откуда они у нас появились», — отмечает Ирина Кудряшова.

В пресс-службе АлтГУ заявили, что более точная информация по данным насекомым у энтомологов Алтайского госуниверситета появится после их исследования, сегодня к концу рабочего дня.

Кстати, аналогичное событие, по наблюдениям жителей Алтайского края, несколько дней назад наблюдалось в Бийске.