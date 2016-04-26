Москва, 26 апреля, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) решила самостоятельно научить коллекторов хорошим манерам. С этой целью совет ассоциации утвердил новый этический кодекс, который должен закрепить лучшие из действующих на рынке негласных правил поведения коллекторов, пишет 26 апреля газета «Известия».

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В частности, членам ассоциации запрещено общаться с должниками на «ты», использовать технические средства для скрытия телефонного номера при звонках, упоминать в разговоре названия силовых органов (РОВД, МВД, УВД, УМВД и так далее).

Кроме этого, ассоциация запретила коллекторам разговаривать о задолженности с детьми и с «третьими лицами», а также препятствовать работе организаций сферы здравоохранения, образования, стратегически важных объектов инфраструктуры. Также коллекторам запрещено рассылать сообщения друзьям должника в социальных сетях, общение с коллегами должника по работе и с другими знакомыми.

Предыдущий кодекс НАПКА, принятый восемь лет назад, содержал крайне обтекаемые формулировки, главным образом скопированные из Кодекса Федерации европейских национальных коллекторских ассоциаций, что создавало немало сложностей при попытке произвести оценку действий компании — члена ассоциации.

«Естественно, чем чётче будут прописаны эти требования, тем проще фиксировать нарушения при работе с жалобами или проводить проверку деятельности коллекторского агентства», — пояснил председатель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий.

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