Москва, 26 апреля, 2016, 05:51 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» и корпорация «Иркут» планируют в этом году поставить первые три учебно-боевых самолета Як-130 для ВВС Мьянмы. Об этом 26 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

skyships.ru Як-130

«План поставок в 2016 году предусматривает передачу им трех самолетов», — сообщил изданию один из источников.

Контракт, подписанный в июне 2015 года, подразумевает поставку более десяти самолётов и оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Предполагается, что до конца 2017 года российские специалисты развернут на территории Мьянмы специализированный тренажёр боевого применения самолёта.

Таким образом, Мьянма вслед за Алжиром, Бангладеш и Белоруссией станет уже четвёртым обладателем российских Як-130.