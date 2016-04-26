Токио, 26 апреля, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты с подводной лодки, который был проведён Пхеньяном в минувшую субботу, 23 апреля. Как сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, протест был направлен по дипломатическим каналам в Пекине.

ntv.ru Запуск ракеты с подводной лодки

Действия Северной Кореи глава МИД Японии назвал категорически неприемлемыми, передаёт «Русская служба новостей».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что Вооружённые силы КНДР произвели пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Субмарина находилась под водой на максимальной глубине. На ракете был использован двигатель нового типа на твёрдом топливе. Операцией лично руководил глава страны Ким Чен Ын.