Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Жертв крупнейшей в истории радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года и подвиг людей, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыля, вспомнят в Петербурге 26 апреля, в день 30-летия взрыва на атомной станции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Петербурге живет несколько тысяч бывших ликвидаторов.

gov.spb.ru Фрагмент экспозиции петербургского музея истории аварии на ЧАЭС и радиационных аварий и катастроф

В 12:00 в парке имени академика Сахарова на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам радиационных аварий и катастроф». В 13:00 там же откроют Аллею ликвидаторов-чернобыльцев.

Митинг памяти также состоится в 14:00 во Фрунзенском районе, в сквере на пересечении улиц Турку и Белы Куна. Там высадят восемь лиственниц в память о тех, кто героически погиб во время ликвидации последствий катастрофы и в последующие годы, от болезней, вызванных воздействием радиации. К Памятному камню ликвидаторам аварии на ЧАЭС будут возложены цветы и венки.

Еще один митинг, посвященный 30-й годовщине катастрофы, состоится в Приморском районе на Планерной улице, 41, в 14:00.

В 14:30 на Смоленском мемориальном кладбище Петербурга в Василеостровском районе собравшиеся возложат цветы у памятного знака.

По данным городской администрации на начало апреля 2016 года, в Санкт-Петербурге состоит на учете 4587 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе 1699 человек являются инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы или гражданами, получившими лучевую болезнь, 2284 человек — участниками ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986—1990 годах.

Региональная общественная организация «Союз «Чернобыль» России» недавно завершила работу над Книгой Памяти. В нее включено более 3200 фамилий жителей Ленинграда-Петербурга, ликвидировавших последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также отражено участие в этой работе частей Ленинградского военного округа.

На недавней встрече с петербургскими «чернобыльцами» губернатор города Георгий Полтавченко поддержал предложение общественников о реконструкции парка имени академика Сахарова, где будет создан единый городской комплекс памяти чернобыльцев.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на территории тогдашней Украинской ССР. При взрыве реактор четвертого энергоблока был полностью разрушен, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Они распространились по территории Украины, Белоруссии, России, а также других государств. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек, сотни людей скончались в последующие годы от болезней, вызванных радиацией. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Чернобыльскую катастрофу называют крупнейшей за всю историю атомной энергетики.