Пекин, 26 апреля, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Народный банк Китая в очередной раз совершил операции обратного РЕПО на сумму в $21,6 млрд. Соответсвующее заявление было опубликовано на официальном сайте центробанка КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вливания

Операции проведены на 7-дневный срок с доходностью 2,25%. Всю прошлую неделю Народный банк Китая вливал в национальную экономику десятки млрд долларов ликвидности для поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 апреля центробанк КНР провел операции РЕПО на сумму в 260 млрд юаней ($40,1 млрд).

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.