Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы в Ростовской области были вынуждены открыть огонь по автомобилю гражданина России, попытавшегося на высокой скорости прорваться на украинскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

mvd.ru Стрельба из АК-47

Инцидент с автомобилем «Нива» произошёл на окраине Донецка Ростовской области после того, как пограничный наряд увидел, что автомобиль разгоняется по направлению к Украине. Пограничники попытались остановить автомобиль, однако, увидев, что внедорожник отделяют от границы уже считанные метры, применили оружие, передаёт ТАСС.

Сообщается, что нарушитель был задержан. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Подробностей о личности нарушителя и его возможных мотивах не приводится.