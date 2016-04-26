Япония задержала тайваньское рыболовецкое судно в Филиппинском море
Токио, 26 апреля, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Служба береговой охраны Японии задержало рыболовецкое судно с гражданами Тайваня. Согласно заявлению властей Тайваня, в плену у японских моряков находится 10 тайваньских рыбаков, одному из которых необходима срочная медицинская помощь.
По версии тайваньской стороны, судно «Тун Шэн Ши 16» следовало из района атолла Окинотори, что в 1,7 тыс. км южнее Токио, в порт тайваньского г. Пиндун из-за случившегося приступа астмы у одного из членов команды, пишет «Сина синьвэнь».
В ночь с 24 на 25 апреля японское судно начало преследование рыболовецкого корабля, в результате которого ночью 25 апреля тайваньское судно было остановлено. Сразу после инспектирования корабля, капитан судна-гражданин Тайваня был задержан японскими моряками.
По версии японской службы береговой охраны, тайваньские моряки нарушили территориальные воды Японии. Для освобождения капитана судна, а также всей команды корабля необходимо выплатить штраф в размере 1,7 млн тайваньских долларов ($52,7 тыс.).
Экс-президент Тайваня Ма Инцзю потребовал от Японии немедленно освободить тайваньских граждан. Политик подчеркнул, что действия японской стороны неправомерны и «требуют серьезных разъяснений».
Окинотори — коралловый атолл в Филиппинском море, состоящий из трех сверхмалых островов. Китай не оспаривает права Японии на владение атоллом, однако, по мнению Пекина, Окинотори не являются островами, а скалами. Согласно международному законодательству, «скалы не имеют ни исключительной экономической зоны, ни континентального шельфа».