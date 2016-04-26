Токио, 26 апреля, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Служба береговой охраны Японии задержало рыболовецкое судно с гражданами Тайваня. Согласно заявлению властей Тайваня, в плену у японских моряков находится 10 тайваньских рыбаков, одному из которых необходима срочная медицинская помощь.

Василий Перов. Рыболов. 1871

По версии тайваньской стороны, судно «Тун Шэн Ши 16» следовало из района атолла Окинотори, что в 1,7 тыс. км южнее Токио, в порт тайваньского г. Пиндун из-за случившегося приступа астмы у одного из членов команды, пишет «Сина синьвэнь».

В ночь с 24 на 25 апреля японское судно начало преследование рыболовецкого корабля, в результате которого ночью 25 апреля тайваньское судно было остановлено. Сразу после инспектирования корабля, капитан судна-гражданин Тайваня был задержан японскими моряками.

По версии японской службы береговой охраны, тайваньские моряки нарушили территориальные воды Японии. Для освобождения капитана судна, а также всей команды корабля необходимо выплатить штраф в размере 1,7 млн тайваньских долларов ($52,7 тыс.).

Экс-президент Тайваня Ма Инцзю потребовал от Японии немедленно освободить тайваньских граждан. Политик подчеркнул, что действия японской стороны неправомерны и «требуют серьезных разъяснений».

Окинотори — коралловый атолл в Филиппинском море, состоящий из трех сверхмалых островов. Китай не оспаривает права Японии на владение атоллом, однако, по мнению Пекина, Окинотори не являются островами, а скалами. Согласно международному законодательству, «скалы не имеют ни исключительной экономической зоны, ни континентального шельфа».