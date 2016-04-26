Тайбэй, 26 апреля, 2016, 04:24 — ИА Регнум. В результате столкновения туристического автобуса и грузовика на Тайване 1 человек погиб, еще 20 туристов обратились за медицинской помощью. Автокатастрофа произошла 25 апреля около 12:00 в округе Мяоли.

proshkolu.ru Разбитое автобусное стекло.

По неустановленным причинам автобус с 26 туристами из китайской провинции Цзянсу врезался в грузовик и перевернулся. Водитель грузовика умер от полученных травм еще до прибытия спасателей, гид госпитализирован в критическом состоянии. Водитель и гид являлись гражданами Тайваня, остальные пассажиры автобуса — туристы из КНР, пишет «Синьхуа».

Пострадавшие доставлены в больницы округа, их жизни ничего не угрожает. Сразу после выписки из больницы, которая состоится в ближайшие дни, граждане КНР покинут остров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 апреля в провинции Юньнань произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погиб гражданин Таиланда.