Петропавловск-Камчатский, 26 апреля, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевской, который извергается на Камчатке с начала апреля, выпустил лавовый поток. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в вулканологической обсерватории поселка Ключи, поток протянулся на 500 метров вниз по юго-восточному склону.

.rusnauka.com Вулкан Ключевской выпускает лаву

Читайте также: На Камчатке усилилась активность вулкана Ключевской

До начала спуска лавы на вулкане наблюдалась серия мощных вулканических извержений и выброс пепла. «Если извержение вулкана усилится, то лавовые потоки могут начать сходить и по другим склонам. Пока мы продолжаем наблюдения за вулканом», — говорят специалисты.

ИА REGNUM уже сообщало, что 3 апреля ученые зафиксировали на Ключевском начало нового извержения, которое сопровождается фонтанированием лавы в кратере исполина и повышенной термальной аномалией.

Предыдущее извержения Ключевского вулкана, который считается самым высоким исполином в Евразии (4750 м), фиксировалось с начала января по конец марта 2015 года. По мнению ученых, исполину ему около 7 тысяч лет.

Из-за активности исполина, который очень популярен у местных и приезжих туристов, всем путешественникам посоветовали держаться подальше от вулкана.

Читайте также: На Камчатке туристам советуют держаться подальше от Ключевского вулкана