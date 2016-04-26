Петропавловск-Камчатский, 26 апреля, 2016, 03:49 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела по обвинению главы крупнейшего района — Елизовского — Андрея Шергальдина в участии в управлении коммерческой фирмой. Компания была зарегистрирована на его жену и предоставляла услуги по информационному сопровождению деятельности главы и думы района.

agrupaciondesdelasbasesunsam.blogspot.ru Покончено

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При этом Андрей Шергальдин долгое время различными способами избегал момента окончания ознакомления с делом и всячески затягивал этот процесс: то он в отпуске, то в больнице. В итоге суд ограничил его в сроках, но и это не помогло. Дело он так и не дочитал. Несмотря на это, в СКР решили, что его уже можно передать в суд. «Объем уголовного дела составил 20 томов. Проведен большой объем процессуальных и следственных действий, а именно: бухгалтерская экспертиза, которой установлен доход предприятия за 2011−2014 годы в сумме более 4 млн рублей; допрошено около 30 свидетелей; изъято большое количество электронных носителей информации», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Шергальдин обвиняется в том, что участвовал в управлении ООО «Елизово», которое зарегистрировано на его жену. Кроме того, он, пользуясь своим служебным положением, предоставлял этой компании покровительство и преимущества. При этом, как говорят в СКР, Андреем Шергальдиным, инициировано принятие думой района решения о ликвидации муниципальной газеты «Новый Елизовский вестник», в которой безвозмездно размещались материалы думы. Далее Шергальдин стал давать указания работникам аппарата писать статьи, содержащие сведения о его активной и положительной работе, редактировать их, оформлять газету «Елизово» (принадлежит фирме супруге) и распространять ее, тогда как такие обязанности не предусматривались должностными обязанностями работников.

Ранее Андрей Шергальдин заявлял, что не считает себя виновным. После возбуждения дела он даже уходил в отпуск, так как считал, что не имеет «морального права выполнять свои прямые обязанности», но быстро из него вернулся и сейчас продолжает работать.