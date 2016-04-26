Минск, 26 апреля, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии потратит в 2016 году 8,94 трлн белорусских рублей из республиканского бюджета на мероприятия госпрограммы развития аграрного бизнеса в Белоруссии, которую планируется реализовать в 2016—2020 годах. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссии №321 от 20 апреля, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

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Деньги налогоплательщиков будут перечислены банкам на компенсацию «потерь банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при выдаче льготных кредитов субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства», «иные мероприятия в соответствии с решениями президента Республики Беларусь и законами Республики Беларусь» и другие мероприятия. Как часто практикуется в постсоветской республике, апрельское постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года правительство Белоруссии констатировало: из девяти важнейших параметров прогноза выполнено четыре. Промышленное производство за 2015 год сократилось на 6,6%, а сельхозпроизводство — на 2,8%. В 2016 году кризис продолжился.